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    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии завода SOCAR Karbamid в Сумгайыте

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ 16 января сдан в эксплуатацию завод SOCAR Karbamid, построенный на территории Сумгайытского химико-промышленного парка.

    Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

    Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев проинформировал главу государства о работе, проделанной на предприятии.

    Президент Ильхам Алиев ввел в действие завод.

    Глава государства встретился с коллективом предприятия. 

    В заключение было сделано фото на память.

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