Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии завода SOCAR Karbamid в Сумгайыте

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Баку. 16 января. REPORT.AZ/ 16 января сдан в эксплуатацию завод SOCAR Karbamid, построенный на территории Сумгайытского химико-промышленного парка.
Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.
Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев проинформировал главу государства о работе, проделанной на предприятии.
Президент Ильхам Алиев ввел в действие завод.
Глава государства встретился с коллективом предприятия.
В заключение было сделано фото на память.
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