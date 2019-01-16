Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии завода SOCAR Karbamid в Сумгайыте

16 января, 2019 11:17

https://report.az/storage/news/b02aa3104e0bd29c0858a07a17813a8d/90da9525-9639-4663-b4de-3332cb0b6404_292.jpg Баку. 16 января. REPORT.AZ/ 16 января сдан в эксплуатацию завод SOCAR Karbamid, построенный на территории Сумгайытского химико-промышленного парка. Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии. Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев проинформировал главу государства о работе, проделанной на предприятии. Президент Ильхам Алиев ввел в действие завод. Глава государства встретился с коллективом предприятия. В заключение было сделано фото на память.

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