Ильхам Алиев: "Мы во что бы то ни стало стоим на страже государственных интересов Азербайджана"

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/«Мы во что бы то ни стало стоим на страже государственных интересов Азербайджана. На этом пути были и давление, и ложь, и клевета, и домыслы. Все это не смогло заставить нас свернуть с избранного пути. Потому что мы находимся на правильном пути. Потому что мы знаем, что наша политика отвечает интересам народа. Достигнутые результаты, успехи, хорошеющие города служат лучшим ответом всем недоброжелателям, всем, кто желает навредить и завидует нам. Но этот процесс должен быть постоянным, он должен продолжаться».

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Бакинском конгресс-центре на республиканском собрании, посвященном Дню молодежи Азербайджана.

«Поэтому вы, молодежь, должны быть готовы к этому и все знать. Ваша важнейшая задача – защищать независимость, национальные интересы, оберегать Азербайджан от чужого влияния и обеспечивать спокойную жизнь нашего народа», - сказал Президент Ильхам Алиев.