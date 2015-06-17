Ильхам Алиев: Мы гордимся тем, что проводим первые игры в Баку

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ "Прежде всего, хочу поздравить Вас с юбилеем. Очень рад, что Вы отмечаете свой день рождения в Баку, в столице, уверен, очень близкой Вам страны".

Как отмечает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время вручения президенту Европейского олимпийского комитета Патрику Хикки ордена "Шараф".

Президент Ильхам Алиев поблагодарил П.Хикки за работу, проводимую во имя развития спорта, олимпийского движения в Европе: "Являясь членом Европейской олимпийской семьи уже около двадцати лет, я прекрасно знаю о Вашей приверженности развитию спорта на нашем континенте, Вашей деятельности и самоотверженности. Я вспоминаю время, когда мы вместе участвовали в заседаниях Европейского олимпийского комитета. К сожалению, в настоящее время я в связи с работой не могу принимать участие в заседаниях, но внимательно слежу за Вашей деятельностью. Хочу поздравить Вас с большими успехами, достигнутыми в деле пропаганды в мире европейского спорта.

Конечно, поддержанное европейской Олимпийской семьей решение об организации первых Европейских игр было историческим. Мы гордимся тем, что проводим первые игры в Баку. Это позволяет нам представить нашу страну, продемонстрировать свои возможности и организовать грандиозное мероприятие. Мы видим, что общественность проявляет к этому мероприятию большой интерес. Уверен, что по окончании игр мы станем свидетелями повышения интереса тысяч людей, в особенности, детей к спорту, их желания стать чемпионами. Это сыграет весьма позитивную роль в дальнейшем развитии спорта в Азербайджане".