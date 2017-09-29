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    Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой вручены специальные награды Европейских Олимпийских комитетов - ОБНОВЛЕНО

    Президент Азербайджана выступил на церемонии с речью© President.az

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Затем выступил исполнительный президент Европейского Олимпийского комитета Жанез Кочижанчич.

    Жанез Кочижанчич вручил специальные награды Европейских Олимпийских комитетов президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, первой леди Мехрибан Алиевой и вице-президенту Национального Олимпийского комитета Чингизу Гусейнзаде по случаю 25-летнего юбилея со дня создания НОК.

    Затем выступил президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

    Мариус Визер вручил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву высшую награду Международной федерации дзюдо – золотую медаль.

    Глава государства поблагодарил за высокие награды Жанеза Кочижанчича и Мариуса Визера.

    Церемония продолжилась концертной программой.

    ***14:37

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ 29 сентября в Центре Гейдара Алиева проходит торжественная церемония по случаю 25-летнего юбилея со дня создания Национального Олимпийского комитета Азербайджана (НОК).

    Как сообщает Report, в церемонии принимают участие глава государства Азербайджана, президент Национального Олимпийского комитета Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи.

    Участники юбилейной церемонии тепло встретили президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.

    Глава государства, президент Национального Олимпийского комитета Ильхам Алиев выступил на церемонии с речью.

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