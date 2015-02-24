​Ильхам Алиев: Азербайджан является мировым лидером по всем трем видам борьбы

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджан является мировым лидером по всем трем видам борьбы. Это непререкаемая истина. Мы добились этого лидерства в течение нескольких последних лет".

Как передает Report, об этом 23 февраля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая членов нашей национальной команды, победившей на состоявшихся в Иране соревнованиях за Кубок мира по греко-римской борьбе.

Предлагаем вашему вниманию выступление главы государства

Поприветствовав спортсменов, президент Ильхам Алиев сказал:

- Дорогие спортсмены!

Члены Федерации борьбы!

Прежде всего, хочу сердечно поздравить вас с большой победой. Азербайджан стал обладателем Кубка мира по греко-римской борьбе. Это большая историческая победа. Это действительно историческая победа, так как наши борцы греко-римского стиля впервые стали обладателями Кубка мира. Это еще раз свидетельствует о том, насколько сильна азербайджанская школа борьбы. Наши борцы показывают самые высокие результаты на различных международных соревнованиях, 2 золотые медали на Олимпийских играх в Лондоне также завоевали наши борцы, и в целом, азербайджанская борьба находится сегодня на самом высоком уровне в мировом масштабе.

В Кубке мира принимают участие сильнейшие команды планеты. Мы одержали победу над сильнейшими командами мира. Был поднят наш национальный флаг, в вашу честь прозвучал наш Государственный гимн. Это – действительно, событие, радующее каждого гражданина Азербайджана, большая историческая победа. Это свидетельствует о том, что дела в Федерации борьбы идут очень хорошо, что работа построена правильно.

Федерация борьбы лидирует в Азербайджане по медалям и высоким результатам, достигнутым на Олимпийских играх, чемпионатах мира, других международных соревнованиях. Это так, и я высоко оцениваю это, так как борьба является самым любимым, самым популярным видом спорта в Азербайджане, нашим национальным видом спорта. Конечно, вполне вероятно, что после каждой победы наши дети, подростки с еще большей охотой будут посещать секции борьбы, пожелают стать борцами с тем, чтобы так же, как и вы, достойно представлять Азербайджан, стать чемпионами и занять самую высокую ступень пьедестала почета.

Я доволен работой Федерации. В целом, внимание, уделяемое спортивной сфере в Азербайджане, приносит свои плоды. Азербайджан является спортивным государством. Все влиятельные международные спортивные структуры, Международный олимпийский комитет, Европейский олимпийский комитет, спортивные федерации мира отмечают, что Азербайджан добился огромных успехов в области спорта, и это действительно так. Потому что, обратите внимание, на Олимпийских играх, в мировом масштабе Азербайджан занимает 30-е место, на юношеских Олимпийских играх – 10-е место среди 200 стран. В Азербайджане на самом высоком уровне проводятся чемпионаты мира и Европы, и это отмечают все гости. Ежегодно наши спортсмены лидируют по количеству медалей, число медалей как в олимпийских, так и неолимпийских видах спорта с каждым годом растет.

В Азербайджане создается спортивная инфраструктура. Не будь этой инфраструктуры, вполне вероятно, не было бы и успехов. Во всех регионах строятся современные олимпийские центры, в Баку – грандиозные олимпийские спортивные сооружения, спорт занимает очень важное место в государственной политике. Приняты различные программы, развитие спорта является государственной политикой. Мысли, прозвучавшие на состоявшейся недавно в Баку Генеральной ассамблее Европейского олимпийского комитета, проводимая в Азербайджане работа подтверждают мои слова.

Эти результаты естественны, потому что проделанная работа стала возможной в результате совместной деятельности федераций, клубов, Национального олимпийского комитета, Министерства молодежи и спорта. У нас ситуация такова, что в отличие от многих стран, все спортивные структуры, ответственные за развитие спорта структуры, преследуют одну цель, и в управлении наблюдается очень верный подход.

Уверен, что наши спортсмены и впредь будут радовать нас. Знаменательно то, что все наши спортсмены, в том числе спортсмены, присутствующие сегодня здесь, выросли в период независимости. Это – признак нашей независимости.

В Азербайджане во все времена были сильные спортсмены. Но если вспомнить советский период, то можно убедиться в том, что у нас не было сколько-нибудь крупных спортивных успехов. Лишь в период независимости Азербайджан смог добиться на мировых аренах самых высоких результатов. Лишь в период независимости проявляют себя наши олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, причем постепенно их становится все больше. Посмотрите, сколько сегодня у нас олимпийских чемпионов. У нас никогда до этого не было столько олимпийских чемпионов.

Спорт в независимом Азербайджане динамично развивается. Я уже высказался по этому поводу. То есть преимущество независимости проявляется в различных сферах. Прежде всего, азербайджанский народ – свободный народ, самостоятельно определяющий свою судьбу. Сегодня азербайджанские реалии таковы, что каждый гражданин Азербайджана гордится тем, что является гражданином этой страны. Данная позитивная динамика, позитивное развитие проявляются, в том числе, и в спорте, и это естественно. Так как мы добились успехов во всех сферах, в том числе и в спорте. В спорте эти результаты проявляются более наглядно, так как данные реалии подтверждаются количеством медалей, победами наших спортсменов в соревнованиях.

Хочу еще раз вернуться к вашему успеху. Греко-римская борьба во все времена была очень популярна в Азербайджане. В последние годы у нас действительно появилась очень сильная команда.

Победа в Кубке мира – огромное событие, так как это – победа команды. Она свидетельствует о том, что самыми сильными спортсменами в мировом масштабе у нас являются не один-два спортсмена, а команда, многочисленные спортсмены. Вашими соперниками также являлись сильнейшие спортсмены мира. Проявив большое мастерство, профессионализм, любовь к Родине, вы добились этой победы и порадовали всех нас.

Мне, конечно, известно, что вы серьезно готовитесь и к предстоящим в этом году в Баку первым Европейским играм. Надеюсь, что результаты, показанные вами в соревнованиях на Кубок мира, повторятся и в июне. Весь азербайджанский народ ждет побед. Это действительно большое историческое достижение. Мы проведем первые Европейские игры на уровне летних Олимпийских игр. Два года назад, когда я говорил об этом, некоторые, возможно, не верили, что Азербайджан за короткий срок, всего лишь за 2 с половиной года, сможет проделать на высоком уровне всю подготовительную работу. Но сегодня можно сказать, что все наши спортивные сооружения либо уже готовы, либо будут готовы в ближайшее время. Находят свое решение все организационные вопросы, и в июне в Азербайджане будет отмечаться большой спортивный праздник.

Разумеется, команда Азербайджана будет представлена на этих играх в большом составе. Наши основные надежды, конечно же, заключаются в том, чтобы наши борцы еще раз порадовали нас. До летних Олимпийских игр осталось не так уж много времени. Олимпийские игры состоятся в следующем году в Рио-де-Жанейро. Я знаю, что идет серьезная подготовка. Хочу еще раз отметить, что победа на таких представительных соревнованиях говорит о том, что у нас и впредь будут победы.

Я еще раз сердечно приветствую всех вас. Хочу выразить свою уверенность в том, что вы и впредь будете демонстрировать преданность Родине и народу, радовать нас новыми победами.

***

Член нашей национальной команды по греко-римской борьбе Рафиг Гусейнов сказал:

-Уважаемый господин президент!

Пользуясь случаем, я также, в свою очередь, поздравляю Вас с этой победой. Господин Президент, эта победа является не только нашей, спортсменов, победой, но и победой всего Азербайджана, которым руководите Вы. Мы, спортсмены, получаем большой душевный подъем от усилий, которые проявляете Вы для развития и могущества нашей страны.

Господин Президент, Вы всегда относитесь к нам, спортсменам, с вниманием и заботой. Поэтому я и от своего имени, и от имени моих товарищей по команде, и от имени всего коллектива Федерации хочу выразить Вам глубокую признательность. Встреча с Вами всегда придает нам душевный подъем и дополнительные силы. Господин Президент, мы, спортсмены, на себе ощущаем Ваше внимание и заботу. К счастью, у нас нет никаких проблем. Потому что как и во всех областях, в этой сфере также Вы проявляете высокое внимание и заботу о нас. Обязанность каждого спортсмена – хорошо готовиться и достойно представлять нашу страну на соревнованиях мирового масштаба. И мы очень счастливы, что достойно представляли нашу страну на этих соревнованиях и оправдали Ваше доверие.

Уважаемый господин президент, от имени всех моих товарищей по команде я хочу еще раз сердечно поздравить Вас с этой исторической победой. От своего имени, а также от имени всех моих товарищей по команде мы даем слово, что в дальнейшем будем работать еще усерднее, чтобы на предстоящих первых Европейских играх в нашу честь поднимался наш флаг и звучал наш гимн.

Еще раз благодарю Вас за то, что приняли нас.

***

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

***

Старший тренер нашей национальной команды по греко-римской борьбе Нуреддин Раджабов сказал:

-Уважаемый господин президент!

Дорогие друзья, спортсмены, гости!

Пользуясь случаем, я поздравляю Вас, уважаемый господин Президент, с этой победой. Господин президент, эта победа является Вашей победой. Победой всего азербайджанского народа во главе с Вами. Так как в нашей стране все сферы, в том числе и спорт, напрямую окружены Вашим личным вниманием и заботой. В своих выступлениях Вы всегда отмечаете, что Азербайджан является спортивной державой. Одержанная нами победа еще раз подтверждает это. Наши команды успешно выступают на международных соревнованиях, наша страна проводит самые представительные международные соревнования. Неслучайно Европейские игры, которые будут проведены впервые в мировой истории, состоятся именно в Азербайджане. Господин Президент, это, прежде всего, Ваш успех. Именно по Вашему указанию как в столице, так и в регионах строятся и сдаются в эксплуатацию олимпийские спортивные комплексы, специализированные по самым различным сферам спорта.

Сегодня из более 40 тысяч спортсменов в нашей стране, занимающихся борьбой, подавляющее большинство проходит подготовку в олимпийских спортивных комплексах, которые действуют именно в наших регионах. Неслучайно спортсмены, завоевавшие золотые медали на последних Олимпийских играх и чемпионатах мира, являются представителями именно этих регионов. Олимпийский чемпион Тогрул Аскеров является воспитанником гянджинской, а Азад Алиев – нахчыванской борцовской школы. В прошлом году на аналогичных соревнованиях мы впервые в истории азербайджанского спорта завершили турнир на Кубок мира на третьем месте. На этот раз нашим желанием было завоевать Кубок, вернуться на Родину с Кубком. Сегодня мы рады, что сумели оправдать Ваше доверие.

Уважаемый господин Президент, эта победа была важна для нас. Потому что впереди нас ожидают такие представительные соревнования, как первые Европейские игры, которые будут проведены в нашей стране. Мы будем стремиться к тому, чтобы достойно представить нашу страну на Европейских играх, в очередной раз доказать, что Азербайджан является сильной спортивной державой.

***

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Это действительно большая победа. Эта победа в очередной раз показывает, что наши борцы являются сильнейшими в мире. То есть в этом заключается истинный результат данной победы. Очень рад, что наши борцы греко-римского стиля, наши «вольники», наши женщины-борцы радуют нас. Я также очень высоко оцениваю деятельность женщин-борцов. Достигнутые в этой области успехи очень радуют меня. Так как в прошлом у нас не было женской борьбы. Однако сегодня женщины также поднимаются на высокие ступени, достойно представляют Азербайджан в мире. Таким образом, Азербайджан является мировым лидером по всем трем видам борьбы. Это непререкаемая истина. Мы добились этого лидерства в течение нескольких последних лет. Я отметил, что в Азербайджане борьба является самым любимым, самым популярным видом спорта, национальным видом спорта. Но у нас никогда не было столько побед на международных соревнованиях, чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх. Это стало возможным благодаря проводимой работе.

Я хочу еще раз поздравить, прежде всего, спортсменов, их тренеров, спортивных специалистов и руководство Федерации борьбы. Хочу особо отметить их деятельность.

Эта победа в очередной раз демонстрирует силу Азербайджанского государства и азербайджанского народа. Показывает, насколько талантлива, сильна, предана Родине азербайджанская молодежь. Потому что для достижения победы недостаточно быть всего лишь профессиональным борцом. Должны быть стремление к победе, любовь к Родине, патриотический дух должен быть на высоком уровне. И все это есть. Сегодня азербайджанская молодежь воспитывается в национальном духе. Азербайджанская молодежь предана своему государству и народу. Сегодня азербайджанская молодежь защищает наши границы. Сегодня азербайджанская молодежь наносит врагу сокрушительные удары. Сегодня азербайджанская молодежь поднимает спортивную славу Азербайджана в мировом масштабе. Это радует меня как Президента страны и президента Национального Олимпийского Комитета. Так как в будущем молодежь будет управлять нашей страной. Она должна быть патриотичной, грамотной, образованной, физически сильной, чтобы в дальнейшем Азербайджан постоянно шел по пути развития. Такие победы, конечно же, еще больше усиливают эту веру. Поэтому я придаю этой победе очень большое значение. Вчера вы возвратились на Родину, а сегодня мы встречаемся с вами. Еще раз передаю вам свои искренние пожелания и желаю новых побед.

Спортсмены: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

***

В заключение была сделана фотография на память.