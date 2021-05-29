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Идет работа над генеральными планами Шуши, Физули, Джабраила и других городов

Идет работа над генеральными планами Шуши, Физули, Джабраила и других городов "Считаю, что сегодня - исторический день, потому что сегодня на освобожденных землях уже утверждается первый генеральный план. В настоящее время готовится Генеральный план города Шуша, который будет утвержден через некоторое время. Идет работа над генерал
Внутренняя политика
29 мая 2021 г. 02:18
Идет работа над генеральными планами Шуши, Физули, Джабраила и других городов

"Считаю, что сегодня - исторический день, потому что сегодня на освобожденных землях уже утверждается первый генеральный план. В настоящее время готовится Генеральный план города Шуша, который будет утвержден через некоторое время. Идет работа над генеральными планами Физули, Джабраила, других городов. Но первый генеральный план будет утвержден именно здесь".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с представителями общественности Агдама.

"Уже проведено несколько мероприятий. Заложен фундамент очень важной для города Агдам школы номер 1. Вам хорошо известно, что эта школа имеет очень большую – 140-летнюю историю. Для создания здесь в будущем рабочих мест заложен фундамент Агдамского промышленного парка. Территория парка составляет около 200 гектаров, и в будущем работой здесь будут обеспечены сотни, а может быть, тысячи людей. Заложен фундамент автодороги Барда-Агдам, и в ближайшем будущем она будет сдана в эксплуатацию. В то же время по моему указанию планируется строительство железной дороги Барда-Агдам и железнодорожного вокзала. Уже начались работы по реставрации комплекса Имарет. Мне представлена концепция Музея оккупации и Музея Победы в Агдаме. Выбрано место, и Музей Победы, и Музей оккупации будут грандиозными. Другие объекты, мероприятия, заложена основа большого лесного массива. Внутри города будет большая лесополоса площадью 125 гектаров. Будут созданы искусственное озеро, каналы, мосты. Уже полностью разработан план развития города, отвечающий современным стандартам, современным требованиям. Вся Карабахская зона станет зоной "зеленой энергии". Все города будут построены на основе концепции "умный город". Сегодня после этой встречи нам будет показана эта презентация", - отметил Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Şuşa, Füzuli, Cəbrayılın və digər şəhərlərin Baş Planları hazırlanır

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