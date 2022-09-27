Идет подготовка к открытию погранпункта в Зангиланском аэропорту

В настоящее время идет подготовка к открытию пограничного пункта в Зангиланском аэропорту.

В настоящее время идет подготовка к открытию пограничного пункта в Зангиланском аэропорту.

Как сообщает Report, об этом в интервью официальной прессе заявил начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики генерал-полковник Эльчин Гулиев.

"На освобожденных от оккупации государственных границах с Исламской Республикой Иран за короткий срок восстановлена ​​деятельность пограничных застав, построены 19 воинских комплексов, 110 пограничных боевых пунктов, проходящей через Зангиланский, Губадлинский районы и часть Лачинского района. Построены пункты пропуска государственной границы "Эйвазлы" и "Газанчы", создан пограничный пункт в международном аэропорту Физули", - отметил Эльчин Гулиев.

Глава ГПС добавил, что на освобожденных от оккупации районах проложено 106 км новых дорог, отремонтированы 225 км дорог, очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 1 556 га земель, 1 530 противопехотных и 1 762 противотанковых мин, обнаружено и обезврежено 245 неразорвавшихся боевых боеприпасов.