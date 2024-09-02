Ибрагим Халил: Жара и выходной день не стали помехой - наблюдалась высокая активность избирателей

На парламентских выборах в Азербайджане Международная конференция азиатских политических партий (ICAAP) разделилась на две группы и побывала в общей сложности на 16 избирательных участках в различных избирательных округах.

На парламентских выборах в Азербайджане Международная конференция азиатских политических партий (ICAAP) разделилась на две группы и побывала в общей сложности на 16 избирательных участках в различных избирательных округах.

Как сообщает Report, об этом сообщил представитель ICAAP, заместитель председателя по внешним связям правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Ибрагим Халил Коркмаз.

Он отметил, что вся подготовка к участию граждан в выборах прошла в нормальном порядке:

"Несмотря на воскресенье и жаркую погоду, мы наблюдали высокую активность избирателей. Процесс голосования проходил продуктивно в соответствии с процедурами Центральной избирательной комиссии. Наблюдатели ICAAP профессионально выполнили свои обязанности, не столкнувшись с какими-либо негативными инцидентами во время голосования".

Он подчеркнул, что согласно предварительным результатам, партия "Eни Азербайджан" (YAP), возглавляемая президентом Ильхамом Алиевым, побеждает, получив 68 мандатов в парламенте: "От имени ICAAP мы поздравляем Азербайджан с парламентскими выборами, которые прошли свободно, справедливо и прозрачно".