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Ибрагим Халил: Жара и выходной день не стали помехой - наблюдалась высокая активность избирателей

Ибрагим Халил: Жара и выходной день не стали помехой - наблюдалась высокая активность избирателей На парламентских выборах в Азербайджане Международная конференция азиатских политических партий (ICAAP) разделилась на две группы и побывала в общей сложности на 16 избирательных участках в различных избирательных округах.
Внутренняя политика
2 сентября 2024 г. 14:58
Ибрагим Халил: Жара и выходной день не стали помехой - наблюдалась высокая активность избирателей

На парламентских выборах в Азербайджане Международная конференция азиатских политических партий (ICAAP) разделилась на две группы и побывала в общей сложности на 16 избирательных участках в различных избирательных округах.

Как сообщает Report, об этом сообщил представитель ICAAP, заместитель председателя по внешним связям правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Ибрагим Халил Коркмаз.

Он отметил, что вся подготовка к участию граждан в выборах прошла в нормальном порядке:

"Несмотря на воскресенье и жаркую погоду, мы наблюдали высокую активность избирателей. Процесс голосования проходил продуктивно в соответствии с процедурами Центральной избирательной комиссии. Наблюдатели ICAAP профессионально выполнили свои обязанности, не столкнувшись с какими-либо негативными инцидентами во время голосования".

Он подчеркнул, что согласно предварительным результатам, партия "Eни Азербайджан" (YAP), возглавляемая президентом Ильхамом Алиевым, побеждает, получив 68 мандатов в парламенте: "От имени ICAAP мы поздравляем Азербайджан с парламентскими выборами, которые прошли свободно, справедливо и прозрачно".

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Версия на английском языке ICAPP: High voter turnout observed in Azerbaijan despite Sunday, hot weather
Версия на азербайджанском языке İbrahim Halil: Bazar günü və havanın isti olmasına baxmayaraq, yüksək seçici fəallığı müşahidə etdik

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