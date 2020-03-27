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Ibis Hotel перечислил 150 тыс. манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

​Ibis Hotel перечислил 150 тыс. манатов в Фонд поддержки борьбы с коро

Гостиничная сеть Ibis Hotel присоединилась к инициативе по перечислению денежных средств в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, учрежденный указом президента Ильхама Алиева с целью защиты здоровья населения и усиления борьбы с распространением в стране COVID-19.

Как сообщает Report, с этой целью Ibis Hotel перечислил в Фонд 150 000 манатов.

Отметим, что цель создания Фонда поддержки борьбы с коронавирусом заключается в оказании финансовой поддержки мерам, направленным на борьбу с коронавирусом и предотвращение распространения в Азербайджане вируса COVID-19.

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