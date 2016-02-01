Самед Сеидов: Сведения о моем увольнении с должности руководителя делегации Азербайджана в ПАСЕ ложные

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Сведения о моем увольнении с должности руководителя делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы ложные.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель делегации Азербайджана в ПАСЕ, председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов.

Он отметил, что эти сведения необоснованные: "Из-за проблем со здоровьем я не смог участвовать на зимней сессии ПАСЕ. Меня заменил заместитель председателя делегации Вюсал Гусейнов".

С.Самедов подчеркнул, что его очень удивила информация в прессе относительно его увольнения: "Меня слишком прославляют, и мне поступают многочисленные звонки из Европы, России и из других стран. Мой конкретный ответ таков, что это абсолютно не соответствует истине. Состав делегации был утвержден и направлен в ПАСЕ. В настоящее время я исполняю обязанности руководителя делегации. Правда, я не участвовал на январской сессии ПАСЕ. Это было связано с проблемами со здоровьем. Однако информация в прессе о моем увольнении, о моих письмах, использовании Арменией этих писем не соответствуют истине".