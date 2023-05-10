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Хроника Западного Азербайджана: Возвращение - гарантия исполнения международного права

Хроника Западного Азербайджана: Возвращение - гарантия исполнения международного права В рамках проекта Хроники Западного Азербайджана был подготовлен очередной выпуск.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 20:20
Хроника Западного Азербайджана: Возвращение - гарантия исполнения международного права

В рамках проекта Хроники Западного Азербайджана был подготовлен очередной выпуск.

Как сообщает Report, в выпуске под названием ”За что армяне напали на азербайджанцев?" на первый план выдвигается вытеснение и выселение азербайджанцев с их родных земель армянами после того, как последние укрепились на исторических землях Азербайджана и получили гарантии постоянного проживания.

В аналитическом сюжете говорится о законности возвращения азербайджанских жителей Западного Азербайджана и Карабаха по международным нормам и правилам, этот вопрос был подчеркнут в акте капитуляции, подписанном Арменией 10 ноября 2020 года:

”Вынужденные переселенцы и беженцы возвращаются в Карабах и прилегающие к нему территории под контролем Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Согласно акту капитуляции, Армения должна выполнить взятые на себя обязательства. Посредником в подписании этого документа выступила Россия. Поэтому Москва также несет ответственность за реализацию статьи о возвращении азербайджанцев на родные земли".

Отмечается, что под контролем ООН и международного сообщества должны быть созданы условия для достойной и безопасной реализации права возвращения на родину всех азербайджанцев и их потомков, изгнанных из нынешней Армении:

"После возвращения на родные земли должны быть обеспечены их индивидуальные и коллективные права, безопасность. Опыт в этом отношении существует во всем мире. Во время Второй мировой войны половина населения европейских стран, в том числе евреи, поляки, были изгнаны из своих домов, подвергаясь различным лишениям. После окончания войны им было гарантировано возвращение домой. Дети, внуки или правнуки беженцев евреев и поляков вернулись на родину своих предков. Сейчас на Южном Кавказе сложились новые политико-географические условия. Это, основываясь на международном опыте после Второй мировой войны, должно обеспечить возвращение азербайджанцев на родину".

Сюжет был размещен на Youtube-канале Baku TV 9 мая и сегодня в 19:30 выйдет в эфир.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan Xronikası: “Qayıdış - beynəlxalq hüquqların təminatı”

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