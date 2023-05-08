Хроника Западного Азербайджана: Вернуться на родную землю – наше право

Подготовлен очередной выпуск ​​в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

Подготовлен очередной выпуск ​​в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

Как сообщает Report, в материале депутат Нагиф Хамзаев рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в Гёйчинском махале, где родился и провел детство.

По словам Н.Гамзаева, в 1988 году он вместе с семьей был принудительно выселен из села Нариманлы Басаркечерского района, после чего сначала обосновался в Кельбаджарском районе, а затем в городе Гянджа. По словам депутата, пережитое в детстве была сложным моментом в его жизни.

Он отметил, что армянские врачи доводили азербайджанских пациентов до смерти и плохо обращались с ними: "Мы вынужденно покинули наши исторические земли. Если бы в то время у власти находился общенациональный лидер Гейдар Алиев, нашему народу не пришлось бы переживать ни депортации, ни последующих трагедий".

Говоря об освобождении оккупированных земель Вооруженными Силами Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева и возвращении вынужденных переселенцев на родные земли, Н.Гамзаев отметил, что наступит день, когда выходцы из Западного Азербайджана также вернутся в свои дома: "Потому что это – законное право наших соотечественников".

Он отметил, что община Западного Азербайджана уже проделала большую работу в этом направлении.