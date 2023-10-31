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Хроника Западного Азербайджана: В роли первой скрипки выступал палач Андраник

Хроника Западного Азербайджана: В роли первой скрипки выступал палач Андраник Сегодня на Baku TV вышел очередной выпуск проекта "Хроника Западного Азербайджана" на русском языке.
Внутренняя политика
31 октября 2023 г. 21:23
Хроника Западного Азербайджана: В роли первой скрипки выступал палач Андраник

Сегодня на Baku TV вышел очередной выпуск проекта "Хроника Западного Азербайджана" на русском языке.

Как сообщает Report, собеседницей ведущей Эллады Сарван была ученый-исследователь, доктор исторических наук Хаджар Вердиева.

Она рассказала о зверствах, совершенных армянскими боевиками в Иреване и начале операции этнической чистки, а также отметила, что среди армян всегда главенствовали террористические организации: "Террорист Дро принимал более активное участие в очищении азербайджанских земель от местного населения. Головорез Андраник сыграл роль первой скрипки".

По ее словам, азербайджанские села на берегах Арпачая были полностью разрушены, разрушено 115 сел, убито 10 668 мирных жителей: "85% населения Зангезура стали беженцами. Большему натиску и разрушениям подвергся Ново-Баязетский район (Кавар)".

Историк-ученый назвала армян несчастным этносом и подчеркнула, что Ереван изначально был землей Азербайджана: "Массовые миграции не смогли изменить демографическую ситуацию в пользу армян». Армянский исследователь Анаит Лалаян написала о кровавых преступлениях армян на основе архивных материалов. Ученый Завен Коркотян в своей работе показывает, что в конце 1920 года из 373 тысяч азербайджанцев в Араратской республике оставалось 10 тысяч. В 1918-1920 годах было уничтожено 130 тысяч мирного населения. Дашнакское правительство уничтожило 300 сел в Иреванской области. Армянские вандалы уничтожили наше культурное наследие".

В завершение Г.Вердиева выразила уверенность, что западные азербайджанцы вернутся на свои родные земли и восстановят разрушенную культуру.

Напомним, что целью проекта "Хроника Западного Азербайджана" является сохранение и популяризация названия наших исторических и древних земель, а также депортации азербайджанцев армянами, топонимов, существовавших на этих территориях, но их названия были стерты, бесчисленные примеры подземной и наземной материальной культуры - древние поселения, некрополи, курганы, остатки замков, дворцов и укреплений, караван-сараи, мосты, сундуки-гробницы, хачкары, статуи лошадей и баранов, храмы, церкви, мечети, костры и очаги, и доведение до мирового сообщества фактов, подтверждающих, что данная территория является чисто огузо-тюркским поселением.

Кроме того, она призвана осветить мысли историков и исследователей о Западном Азербайджане, истории жизни депортированных людей.

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