Хроника Западного Азербайджана: трагические события начались после переселения армян на наши земли

Вышел в эфир очередной выпуск передачи в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

Вышел в эфир очередной выпуск передачи в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

Как передает Report, в этот раз гостьей журналиста Руфика Исмайылова стала депутат Милли Меджлиса, член Союза молодежи Общины Западного Азербайджана Сабина Хасаева.

В программе она рассказала о селе Шишгая Басаркечарского района Гейчинского махала, где проживали ее родители до депортации, а также о городе Гафан, который считается административным центром Гафанского района Зангезурского махала.

По словам С.Хасаевой, трагические для азербайджанского народа дни начались в начале прошлого века после переселения армян на территории Азербайджана. Депутат подчеркнула, что через некоторое время эта политика привела к многочисленным разногласиям и конфликтам, а также депортации наших соотечественников со своих исконных земель.

С.Хасаева отметила, что Ходжалинский геноцид, совершенный армянами во время первой Карабахской войны, отражает в себе и бедствия, которые постигли наших соотечественников в Западном Азербайджане еще в 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953, 1988 годах прошлого века.

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