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Хроника Западного Азербайджана: Территория Армении может сократиться до 10 тыс. кв. км

Хроника Западного Азербайджана: Территория Армении может сократиться до 10 тыс. кв. км В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" был подготовлен очередной аналитический сюжет.
Внутренняя политика
5 апреля 2024 г. 02:34
Хроника Западного Азербайджана: Территория Армении может сократиться до 10 тыс. кв. км

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" был подготовлен очередной аналитический сюжет.

Как передает Report, в передаче под названием "Территория Армении может сократиться до 10 000 кв. км" говорится о том, что с каждым днем политический круг вокруг Армении сужается, а сама страна попала в опасный вихрь геополитической борьбы между Западом и Россией.

Отмечается, что премьер-министр Никол Пашинян, стремительно отдаляющийся от Москвы, настоял на вводе в регион западных сил.

"На данный момент в Армении размещены силы численностью 1 500 человек под названием "гражданская миссия" Евросоюза. В эту миссию также входят силы стран НАТО, к примеру, Канады, которая не является членом ЕС. Ожидается, что к миссии присоединятся Норвегия и США. В то же время Франция пытается занять позиции России в стране и регионе, взяв на себя вооружение Армении. Прогнозируется, что с появлением формата Армения - ЕС - США соответствующий процесс еще больше ускорится, тем самым коллективный Запад войдет не только в саму Армению, но и в наш регион. Естественно, развитие событий идет в сторону вытеснения России из этого региона", - говорится в материале.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənistan ərazisi 10 min kvadratkilometrə qədər azala bilər

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