Хроника Западного Азербайджана: Старинные традиции и обычаи села Бала Мезре

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в эфир вышел спецвыпуск, посвященный селу Бала Мезре Басаркечарского района Гёйчинского махала.

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в эфир вышел спецвыпуск, посвященный селу Бала Мезре Басаркечарского района Гёйчинского махала.

Как передает Report, в передаче широко обсуждались этнография, население, география, климат, сельское хозяйство, кухня, проведение свадеб и другие традиции села Бала Мезре.

Согласно информации, данный населенный пункт находился в 9 км к северу от райцентра и располагался недалеко от реки Мезре. Подчеркивается, что это село в свое время было обозначено как в "Обзорной тетради Иреванской провинции", так и на пятиверстной карте Кавказа.

"Одним из названий этого села также было "Гулу агалы". На его территории находилась албанская церковь X-XII вв., а также древнее огузское кладбище IV-VII вв.", - говорится в материале.

Было отмечено, что в 1831 году в селе Бала Мезре проживали 227 азербайджанцев, в 1873-м - 675, в 1886-м - 978, в 1897-м - 1 200, в 1908-м - 1 658, в 1914-м - 1 731, а в 1916 году - 1 375.