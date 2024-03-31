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Хроника Западного Азербайджана: Произвол, учиненный армянским генералом в Гёйчинском махале 

Хроника Западного Азербайджана: Произвол, учиненный армянским генералом в Гёйчинском махале  На канале Baku TV в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в презентации доктора философских наук по искусствоведению Эльчина Алибейли в эфир вышел очередной выпуск передачи "Наше наследие" (İrsimiz).
Внутренняя политика
31 марта 2024 г. 01:41
Хроника Западного Азербайджана: Произвол, учиненный армянским генералом в Гёйчинском махале 

На канале Baku TV в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в презентации доктора философских наук по искусствоведению Эльчина Алибейли в эфир вышел очередной выпуск передачи "Наше наследие" (İrsimiz).

Как передает Report, в программе под названием "Мешади Иса старался защищать население Гёйчинского махала" говорилось об истории, этнокультуре, обычаях, архитектуре, прикладном декоративном искусстве, народном творчестве, топонимах села Гараиман Басаркечарского района Гёйчинского махала.

По словам уроженца села Гараиман Калвайи Мусеибова вышеуказанный населенный пункт ранее принадлежал огузским племенам.

Преподаватель Мехман Керимов, в свою очередь, добавил, что история данного села восходит к началу XIII века. "Село Гараиман было основано Гара Иманом, который являлся одним из четырех братьев, прибывших в тот период истории из Газахского в Гёйчинский махал", - подчеркнул он.

Согласно информации, в советское время название этого села было изменено на Советкенд. Причиной этому стала всеобщая советизация, а также антитюркистская политика советской власти. Отмечается, что в 1991 году название села было изменено на Каханк.

Кроме того, в программе рассказывается о произволе, учиненном армянским генералом Мовсесом Силикяном в Гёйчинском махале, последующем его наказании и смерти.

Напомним, что в передаче, целью которой является сохранение и пропаганда нашего наследия, находящегося в районах и селах Западного Азербайджана под угрозой исчезновения, проводится изучение следов древних тюрков в истории. В связи с этим приводятся свидетельства жителей соответствующих территорий, осуществляются беседы с историками, этнологами, этнографами и фольклористами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan Xronikası: Erməni generalının özbaşınalığına verilən cəza

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