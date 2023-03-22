Хроника Западного Азербайджана: Приход Новруза вызывал панику у армян

Подготовлен сюжет в рамках проекта "Хроники Западного Азербайджана".

Подготовлен сюжет в рамках проекта "Хроники Западного Азербайджана".

Как сообщает Report, в сюжете под названием ”Традиции Новруза в Западном Азербайджане" рассказывается о тысячелетних исторических традициях нашего народа, связанных с праздником Новруз, о том, как проводился праздник Весны на нашей исторической земле в Западном Азербайджане.

В сюжете отмечается, что в Западном Азербайджане до 1988 года Новруз байрамы считался одним из главных праздников. Когда наступал праздник Новруз, армяне впадали в панику. Они так же, как и ко всем тюркским народам, питали глубокую ненависть к азербайджанцам, проживающим в Западном Азербайджане. Новруз, который ежегодно торжественно отмечается в Азербайджане на государственном уровне, оказал влияние и на тюркский мир. Этот праздник - великая история тюркского, азербайджанского народа.

Сюжет заканчивается пожеланием: “Костер Новруза, разожженный в Шуше, вновь зажжется на наших оккупированных землях в Западном Азербайджане”.