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Хроника Западного Азербайджана: Приход Новруза вызывал панику у армян

Хроника Западного Азербайджана: Приход Новруза вызывал панику у армян Подготовлен сюжет в рамках проекта "Хроники Западного Азербайджана".
Внутренняя политика
22 марта 2023 г. 13:48
Хроника Западного Азербайджана: Приход Новруза вызывал панику у армян

Подготовлен сюжет в рамках проекта "Хроники Западного Азербайджана".

Как сообщает Report, в сюжете под названием ”Традиции Новруза в Западном Азербайджане" рассказывается о тысячелетних исторических традициях нашего народа, связанных с праздником Новруз, о том, как проводился праздник Весны на нашей исторической земле в Западном Азербайджане.

В сюжете отмечается, что в Западном Азербайджане до 1988 года Новруз байрамы считался одним из главных праздников. Когда наступал праздник Новруз, армяне впадали в панику. Они так же, как и ко всем тюркским народам, питали глубокую ненависть к азербайджанцам, проживающим в Западном Азербайджане. Новруз, который ежегодно торжественно отмечается в Азербайджане на государственном уровне, оказал влияние и на тюркский мир. Этот праздник - великая история тюркского, азербайджанского народа.

Сюжет заканчивается пожеланием: “Костер Новруза, разожженный в Шуше, вновь зажжется на наших оккупированных землях в Западном Азербайджане”.

Сюжет транслировался в эфире и на YouTube-канале Baku TV.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan Xronikası: “Novruzun gəlişi ermənilərdə vahimə yaradırdı” 

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