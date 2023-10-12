Хроника Западного Азербайджана: Основные этапы изгнания азербайджанцев из Армении

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в презентации журналиста Аскера Ибрагимова был представлен сюжет о трех основных этапах целенаправленной депортации азербайджанцев из нынешней Армении.

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в презентации журналиста Аскера Ибрагимова был представлен сюжет о трех основных этапах целенаправленной депортации азербайджанцев из нынешней Армении.

Как передает Report, в передаче под названием "Горькая история депортаций 1918, 1948 и 1988 годов" рассказывается об апогее необоснованных территориальных претензий официального Еревана к нашей стране, что в результате вылилось в насильственную депортацию наших соотечественников из Западного Азербайджана.

Было отмечено, что в ХХ веке азербайджанцы несколько раз подвергались армянами актам геноцида, этническим чисткам и изгнанию с родных земель.