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Хроника Западного Азербайджана: Лорийский махал - подвергшийся арменизации древний огузский край

Хроника Западного Азербайджана: Лорийский махал - подвергшийся арменизации древний огузский край В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" под авторством журналиста Аскера Ибрагимова подготовлен сюжет о Лорийском махале, топонимы которого подверглись арменизации, начиная со второй половины XX века.
Внутренняя политика
19 июля 2023 г. 23:42
Хроника Западного Азербайджана: Лорийский махал - подвергшийся арменизации древний огузский край

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" под авторством журналиста Аскера Ибрагимова подготовлен сюжет о Лорийском махале, топонимы которого подверглись арменизации, начиная со второй половины XX века.

Как передает Report, в передаче под названием "Лорийский махал: оккупационная политика России на Кавказе за последние 200 лет" рассказывается об этнической чистке и фальсификации истории, осуществленных армянами в махалах Западного Азербайджана.

Отмечается, что Лору, являвшийся одним из девяти махалов Карабахского бейлярбейства государства Сефевидов, занимал горную часть Борчалы в южном направлении. В связи с этим данные земли порой называли Горный Борчалы.

"В 1918 году вооруженные отряды дашнакского правительства нападают и оккупируют территорию Лору. На армяно-грузинской конференции, состоявшейся в январе в Тбилиси, Борчалы, а точнее та его часть, которая входит в Лорийский махал, объявляется нейтральной зоной. Правительство Грузии, обеспокоенное занятием турецкой армией города Гюмри в сентябре 1920 года, берет указанные земли под свой контроль", - говорится в информации.

Подробнее - в сюжете:

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Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan Xronikası: Erməniləşdirilən qədim oğuz yurdu - Loru mahalı

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