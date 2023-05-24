Хроника Западного Азербайджана: коварные планы Микояна по разделу махала Агбаба

Представлен очередной видеоматериал в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

Представлен очередной видеоматериал в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

Как сообщает Report , в сюжете под названием "Массовые Агбабинские репрессии шпиона Микояна" рассказывается о махале Агбаба. Приводятся факты, которые подтверждают, что азербайджанцы на протяжении истории жили на территории нынешней Армении.

В материале подчеркивается, что в 1930-е годы более 50 тысяч тюркских жителей Агбабы и других районов были депортированы в степи Казахстана вместе с семьями. Осенью 1937 года на фоне усилившейся в Армении волны репрессий наибольший удар получили именно азербайджанцы.

Отмечается, что в ходе "зачистки" под руководством армянского шпиона Микояна в 1938 году было убито десятки тысяч азербайджанцев, живших в приграничных с Турцией селах Ведибасарского, Зангибасарского, Гамарлинского, Эчмиадзинского, Агбабинского районов.