Хроника Западного Азербайджана: коварные планы Микояна по разделу махала Агбаба

Представлен очередной видеоматериал в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".
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В материале подчеркивается, что в 1930-е годы более 50 тысяч тюркских жителей Агбабы и других районов были депортированы в степи Казахстана вместе с семьями. Осенью 1937 года на фоне усилившейся в Армении волны репрессий наибольший удар получили именно азербайджанцы.
Отмечается, что в ходе "зачистки" под руководством армянского шпиона Микояна в 1938 году было убито десятки тысяч азербайджанцев, живших в приграничных с Турцией селах Ведибасарского, Зангибасарского, Гамарлинского, Эчмиадзинского, Агбабинского районов.
Выпуск также можно посмотреть на официальной странице Baku TV в