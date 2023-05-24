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Хроника Западного Азербайджана: коварные планы Микояна по разделу махала Агбаба

Хроника Западного Азербайджана: коварные планы Микояна по разделу махала Агбаба Представлен очередной видеоматериал в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".
Внутренняя политика
24 мая 2023 г. 21:57
Хроника Западного Азербайджана: коварные планы Микояна по разделу махала Агбаба

Представлен очередной видеоматериал в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

Как сообщает Report, в сюжете под названием "Массовые Агбабинские репрессии шпиона Микояна" рассказывается о махале Агбаба. Приводятся факты, которые подтверждают, что азербайджанцы на протяжении истории жили на территории нынешней Армении.

В материале подчеркивается, что в 1930-е годы более 50 тысяч тюркских жителей Агбабы и других районов были депортированы в степи Казахстана вместе с семьями. Осенью 1937 года на фоне усилившейся в Армении волны репрессий наибольший удар получили именно азербайджанцы.

Отмечается, что в ходе "зачистки" под руководством армянского шпиона Микояна в 1938 году было убито десятки тысяч азербайджанцев, живших в приграничных с Турцией селах Ведибасарского, Зангибасарского, Гамарлинского, Эчмиадзинского, Агбабинского районов.

Выпуск также можно посмотреть на официальной странице Baku TV в YouTube.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğbaba mahalı necə parça-parça edildi? - Qərbi Azərbaycan Xronikası

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