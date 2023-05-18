Хроника Западного Азербайджана: Какой документ может обеспечить возвращение азербайджанцев в Армению?

В рамках проекта Хроники Западного Азербайджана был подготовлен сюжет под названием "Какой документ может обеспечить возвращение азербайджанцев в Армению?".

В рамках проекта Хроники Западного Азербайджана был подготовлен сюжет под названием "Какой документ может обеспечить возвращение азербайджанцев в Армению?".

Как сообщает Report, в сюжете возвращение азербайджанцев, вынужденно переселившихся с территории нынешней Армении, на родину, отмечается как одно из основных требований, выдвинутых официальным Баку на международном уровне.

Также отмечается, что возвращение людей возможно в соответствии с мировой практикой, с введением международной миротворческой миссии на основе специального мандата.

Отмечается, что зверства, совершенные Арменией вместе с ее покровителями, делают необходимым переселение азербайджанцев в Западный Азербайджан под контролем международной миссии. Право на возвращение является правовым принципом, отраженным во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, дающем право на возвращение на родину. Право на возвращение может быть закреплено в конституции страны, иммиграционном законодательстве или оформлено как отдельный закон о репатриации, то есть о возвращении на родину.

В аналитическом сюжете подчеркивается, что нынешняя Армения также является страной западных азербайджанцев. Поэтому они имеют право вернуться в свои дома. Статья 13 Всеобщей Декларации прав человека гласит: “Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну”.

Особо подчеркивается важность возвращения западных азербайджанцев на свои земли, контроля со стороны международной миссии и обеспечения им права на постоянное проживание на этих территориях, работу и других прав. В истории существует практика возвращения евреев на свои земли. Сделав выводы из этого исторического урока, можно получить международную поддержку возвращения азербайджанцев в Западный Азербайджан. Потому что международные нормы полностью на стороне азербайджанцев.

Сюжет завершается цитатой из встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана 24 декабря прошлого года: “Мы должны по справедливости требовать свое право. Это право закреплено во всех международных конвенциях. Западные азербайджанцы являются общиной, неоднократно подвергавшейся незаконной депортации. Их права должны быть восстановлены, и они должны вернуться на родные земли”.