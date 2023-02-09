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Хроника Западного Азербайджана: Как армяне разлучили членов семьи азербайджанского журналиста?

Хроника Западного Азербайджана: Как армяне разлучили членов семьи азербайджанского журналиста? Азербайджанцы, которые направлялись в Иреван, пострадали больше всех. Их тела сожгли в больших трубах.
Внутренняя политика
9 февраля 2023 г. 01:58
Хроника Западного Азербайджана: Как армяне разлучили членов семьи азербайджанского журналиста?

Азербайджанцы, которые направлялись в Иреван, пострадали больше всех. Их тела сожгли в больших трубах.

Как передает Report, об этом в передаче "Хроника Западного Азербайджана" (Qərbi Azərbaycan xronikası) на канале Baku TV заявил журналист Аскер Ибрагимов, рассказывая о страданиях, причиненных армянами азербайджанцам.

Беженец из Западного Азербайджана А.Ибрагимов рассказал о том, каким образом члены его семьи были разлучены.

"5 ноября муж моей сестры отвез меня в Шамкир. Мы отправили тело ставшего шехидом журналиста Магеррама, а также Азера в Гедабей. Мой старший брат проходил службу на Сахалине, каких-либо известий о нем не поступало. Сестры находились в разных местах. Таким образом, члены нашей семьи были разлучены. Наши родители оставались там, информации о них у нас не было", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Фото Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Prezidenti Göyçədə Novruz tonqalına dəvət edəcəyik"

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