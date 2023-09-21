Хроника Западного Азербайджана: "Иреван – храм нашей истории"

Сегодня в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" вышел в эфир первый выпуск передачи на русском языке.

Сегодня в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" вышел в эфир первый выпуск передачи на русском языке.

Как передает Report, заслуженный журналист, профессор Бакинского славянского университета Шалала Гасанова дала интервью ведущей Элладе Сарван.

Она сообщила, о том, что провела многочисленные исследования о территории нынешней Армении, о том какое важное стратегическое имеет значение Западный Азербайджан, и что она создала интерактивный портал с картами по азербайджанским топонимам, существующим на территории современной Армении.

По ее словам, армяне всегда фальсифицировали историю и называли себя в кавычках древнейшим народом: "Все это вымысел. В последнее время выявились новые исторические истины о Западном Азербайджане и Иреване. Это были наши исторические земли, мы должны вернуться в Иреван. Иреван – храм нашей истории. Были найдены невероятные доказательства того, что Армения не была первой христианской страной. Археология доказывает, что армяне издревле не жили на территории современной Армении".



Профессор сообщила, что любимый бриллиант Надир-шаха был продан Екатерине II армянским купцом, и на эти средства была построена армянская церковь. Также Ш.Гасанова отметила, что в проведенных ею исследованиях она нашла новые факты о политике этнических чисток армян и утери тюрко-огузских следов, и о том, что она создала веб-сайты yerevangala500.com и West-land.az и сняла 10 художественных фильмов.

Профессор заявила, что власти Армении сейчас серьезно обеспокоены демографической ситуацией в стране, поэтому не хотят обеспечить возвращение западных азербайджанцев на родину. Также она высоко оценила, проводимую нашим государством нынешнюю политику по обеспечению возвращения западных азербайджанцев на родину.



Напомним, что целью проекта «Хроника Западного Азербайджана» является сохранение и популяризация названия наших исторических и древних земель, а предоставление информации о депортации азербайджанцев со стороны армян, о стертых названиях топонимов, существовавших на этих территориях, о бесчисленных примерах материальной культуры - древние поселения, некрополи, курганы, остатки замков, дворцов и укреплений, караван-сараи, мосты, сундуки-гробницы, хачкары, статуи лошадей и баранов, храмы, церкви, мечети, костры и очаги, и доведение до мирового сообщества фактов, подтверждающих, что данная территория является чисто тюрко-огузским поселением.

Кроме того, этот проект призван осветить мысли историков и исследователей о Западном Азербайджане, истории жизни подверженных депортации людей.

Передача вышла в эфир 21 сентября в 19:30 в эфире Baku TV и на YouTube-канале.