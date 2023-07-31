Хроника Западного Азербайджана: Фирудин Агасыоглу о древних тюркских топонимах Южного Кавказа

31 июля в эфир вышла очередная передача в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

31 июля в эфир вышла очередная передача в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

Как передает Report, собеседником журналиста Руфика Исмайылова стал ученый-тюрколог, доктор философских наук, профессор Фирудин Агасыоглу.

Он рассказал об истории топонимов на Южном Кавказе, принадлежащих тюркам, а точнее, огузам и кыпчакам. Было отмечено, что в те времена невозможно было найти какой-либо топоним, историко-культурный памятник, отражающий культуру и пребывание в данной географии армян.

Ученый также коснулся значения слова армянин, а также культурных памятников, присвоенных нашими горе-соседями.