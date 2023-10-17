Хроника Западного Азербайджана: Если мы не вернемся, историческая память исчезнет

Сегодня на Baku TV вышел очередной выпуск проекта "Хроника Западного Азербайджана" на русском языке.

Сегодня на Baku TV вышел очередной выпуск проекта "Хроника Западного Азербайджана" на русском языке.

Как передает Report, собеседником ведущей Эллады Сарван была юрист-исследователь Ирада Гаджиева.

Она рассказала, что родилась в Западном Азербайджане, в 1988 году была вынуждена покинуть родные места и долгое время занималась общественно-политической деятельностью на территории нынешней Армении.

По ее словам, в 1985-1988 годах она работала инструктором в Чамбаракском, ныне Красносельском райкоме партии Западного Азербайджана: "Отношение к азербайджанцам со стороны армянского политического руководства было не очень хорошим. Ни один азербайджанец из интеллигенции не избирался на руководящие должности. Азербайджанцы не имели права выдвигать предложения на конференциях и пленумах. В ходе собраний деятельность азербайджанцев приостанавливалась".

И.Гаджиева рассказала о географическом и политическом значении Западного Азербайджана и отметила, что армяне сделали все для этнических чисток и утраты тюрко-огузских следов: "Армян в Западном Азербайджане практически не было. Они изменили названия наших районов".

Юрист подчеркнула, что на правовом уровне ведется работа по обеспечению возвращения уроженцев Западного Азербайджана и никаких юридических проблем для возвращения на родину быть не может:

"Сегодняшняя политика по возвращению западных азербайджанцев на родину заслуживает высокой оценки. Не за горами время возвращения наших сородичей на родину. Я уверена, что все вопросы будут решены мирным путем. Мы не по своей воле стали беженцами. Если мы не вернемся, исчезнет историческая память. Нет ничего милее Родины своей".

Напомним, что целью проекта "Хроника Западного Азербайджана» является сохранение и популяризация названий наших исторических и древних земель, предоставление информации о депортации азербайджанцев армянами, стертых названиях топонимов, существовавших на этих территориях, бесчисленных образцах материальной культуры - древних поселениях, некрополей, курганов, остатков замков, дворцов и укреплений, караван-сараев, мостов, саркофагов, гробниц, хачкаров, каменных изваяний коней и баранов, храмов, церквей, мечетей, священных очагов, а также доведение до мировой общественности фактов, подтверждающих, что данная территория является чисто тюрко-огузским поселением.

Кроме того, этот проект призван осветить мысли историков и исследователей о Западном Азербайджане, истории жизни подверженных депортации людей.