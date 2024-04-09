Хроника Западного Азербайджана: Дяди великого лидера Гейдара Алиева подверглись геноциду

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в эфир вышел очередной сюжет.

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в эфир вышел очередной сюжет.

Как сообщает Report , в этот раз гостем и собеседником журналиста Руфика Исмаилова стал заведующий отделом истории Западного Азербайджана Института истории и этнологии Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по истории Джаби Бахрамов.

Он рассказал о городе Гафан, где родился, и селе Алдере Мегринского района, где прошли его детские и юношеские годы.

Ученый рассказал, что армяне регулярно проводили политику депортации и геноцида против азербайджанцев, во время одной из таких "кампаний" от рук дашнаков погиб его 26-летний дядя Искандер. Историк также отметил, что массовые убийства азербайджанцев имели место не только в марте-апреле 1918 года, но и в последующие годы, в том числе совершались дашнакским правительством, находившимся у власти в Армении до 1920 года, а также их преемниками, разум которых был отравлен идеей нацизма. Дж.Бахрамов констатировал, что если в 1914 году в селе Алдере жили 1 987 азербайджанцев, то спустя 10 лет их число сократилось почти в пять раз до 426 человек. "Часть исконных жителей этого села была убита, а другая - была вынуждена покинуть землю своих предков", - добавил историк.

По его словам, в результате событий, начавшихся на заре прошлого века, только в Гафанском районе было стерто с лица земли более 70 азербайджанских сел, во время резни 1918 года армянские варвары жестоко убили отца и братьев матери общенационального лидера Гейдара Алиева Иззят Алиевой. "Армянские головорезы, действовавшие под началом Нжде и Андраника подвергли геноциду братьев отца великого лидера Гейдара Алиева Алирзы Алиева", - сообщил Джаби Бахрамов.

Ученый подчеркнул, что армяне под влиянием дашнакско-нацистской пропаганды очень плохо относились к азербайджанцам даже в годы советской власти. Они проявляли нетерпимость к назначению общенационального лидера Гейдара Алиева на высокие должности, представительству в руководстве СССР, не переваривали тот факт, что азербайджанцы занимали важные посты. Именно на фоне этой вражды и нетерпимости в 1988 году наши соотечественники были депортированы из всех районов Западного Азербайджана. Историк отметил, что незаконное решение, принятое Мусульманским национальным советом Азербайджанской Демократической Республики 29 мая 1918 года, очень дорого обошлось азербайджанскому народу.

Говоря о деятельности возглавляемого им отдела истории Западного Азербайджана, Дж.Бахрамов сказал, что исследователи со ссылкой на источники написали историю Западного Азербайджана, были составлены "карты геноцида", подготовлены карты региона по махалам, а также восстановлены прежние топонимы на наших исторических землях, которые были сфальсифицированы армянской стороной.

"Образование под названием "Армения" является незаконным с юридической точки зрения. Возвращение на родную землю является фундаментальным правом выходцев из Западного Азербайджана", - заключил Джаби Бахрамов.

Напомним, что цель проекта "Хроника Западного Азербайджана" заключается в сохранении и популяризации названий наших исторических и древних земель, а также доведении до мирового сообщества фактов о депортации азербайджанцев армянами, сведений о топонимах, существовавших на этих территориях, но стертых армянами, бесчисленных образцах подземной и наземной материальной культуры Азербайджана, в том числе древние поселения, некрополи, курганы, руины замков, дворцов и укреплений, караван-сараи, мосты, сундуки-гробницы, хачкары, статуи лошадей и баранов, храмы, церкви, мечети, костры и очаги. Инициатива также направлена на продвижение истины, что данная территория исконно была населена огузско-тюркскими племенами.

Проект также реализуется для продвижения задач, вытекающих из подготовленной общиной Западного Азербайджана Концепции возвращения, с акцентом на слова президента Ильхама Алиева о Западном Азербайджане: "... Карта начала ХХ века еще раз свидетельствует о том, что Западный Азербайджан является историческим азербайджанским краем, а названия городов и сел этого региона имеют азербайджанское происхождение. Нам хорошо известно, что азербайджанский народ на протяжении всей истории проживал на территории нынешней Армении. Теперь главная задача состоит в том, чтобы об этом узнало и мировое сообщество".

Инициатива, в том числе призвана осветить мысли историков и исследователей о Западном Азербайджане, реальные истории из жизни депортированных людей.