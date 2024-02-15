Хроника Западного Азербайджана: Движение сопротивления Шадлинского против армянской агрессии

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" был подготовлен очередной аналитический сюжет.

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" был подготовлен очередной аналитический сюжет.

Как передает Report, в выпуске под названием "Движение сопротивления Шадлинского против армянской агрессии" рассказывается о том, что в 1918-1920 годах армяне с целью создать свое государство на Кавказе совершили геноцид в отношении наших соотечественников в Западном Азербайджане, в частности, в Ведибасаре.

Было отмечено, что в начале 1918 года в условиях, когда вооруженные дашнаки чинили зверства против азербайджанцев в Нахчыване, Иреване, Даралаязе, Зангезуре и на других наших землях, Аббасгулу бей Шадлинский, обладавший значительным авторитетом среди азербайджанцев, организовал в Ведийском районе народный отряд "Красный табор" для борьбы с армяно-дашнакскими бандами.