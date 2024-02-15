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Хроника Западного Азербайджана: Движение сопротивления Шадлинского против армянской агрессии

Хроника Западного Азербайджана: Движение сопротивления Шадлинского против армянской агрессии В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" был подготовлен очередной аналитический сюжет.
Внутренняя политика
15 февраля 2024 г. 00:35
Хроника Западного Азербайджана: Движение сопротивления Шадлинского против армянской агрессии

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" был подготовлен очередной аналитический сюжет.

Как передает Report, в выпуске под названием "Движение сопротивления Шадлинского против армянской агрессии" рассказывается о том, что в 1918-1920 годах армяне с целью создать свое государство на Кавказе совершили геноцид в отношении наших соотечественников в Западном Азербайджане, в частности, в Ведибасаре.

Было отмечено, что в начале 1918 года в условиях, когда вооруженные дашнаки чинили зверства против азербайджанцев в Нахчыване, Иреване, Даралаязе, Зангезуре и на других наших землях, Аббасгулу бей Шадлинский, обладавший значительным авторитетом среди азербайджанцев, организовал в Ведийском районе народный отряд "Красный табор" для борьбы с армяно-дашнакскими бандами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan Xronikası: Erməniləri lərzəyə salan Vedi hadisələri: üsyan, yoxsa müqavimət?

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