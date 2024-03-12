Хроника Западного Азербайджана: Дашнаки разрушили наши кладбища и исторические памятники

Вышел в эфир очередной выпуск в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

Вышел в эфир очередной выпуск в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

Как передает Report, очередным гостем журналиста Руфика Исмайылова стал народный поэт Вахид Азиз.

Он рассказал о своей родине - селе Гергер Пашалинского района Даралаязского махала.

По словам деятеля культуры, во время депортации 1948-1953 годов его семья была вынуждена переехать из вышеуказанного населенного пункта в Тертерский район. Подчеркнув, что в тот период он был еще ребенком, В.Азиз отметил, что тогда не до конца осознавал происходящее, однако испытывал большую радость от самой поездки в Азербайджан.

Делясь своими воспоминания о Гергере, поэт заявил, что его родное село имеет стратегическое значение.

"Помню, что через несколько лет после смерти Иосифа Сталина временами у нас появлялась возможность вернуться в наше село, посетить родной дом. Однако позже дашнаки полностью опустошили Гергер, разрушили многие азербайджанские кладбища и исторические памятники, стали переселять армян из Сирии в населенные пункты, где ранее проживали наши соотечественники", - добавил В.Азиз.