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Хроника Западного Азербайджана: Азербайджанцы в современной Армении постоянно подвергались репрессиям

Хроника Западного Азербайджана: Азербайджанцы в современной Армении постоянно подвергались репрессиям Подготовлен очередной выпуск в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".
Внутренняя политика
15 мая 2023 г. 20:54
Хроника Западного Азербайджана: Азербайджанцы в современной Армении постоянно подвергались репрессиям

Подготовлен очередной выпуск в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

Как сообщает Report, известный ученый Азербайджана, профессор Сумгайытского государственного университета, заведующий научно-исследовательской лабораторией фольклористики Аслан Байрамов в своем интервью рассказал об истории родного языка, а также диалектологии, этнонимии, ономастике Западного Азербайджана.

Говоря о проводимой в Западном Азербайджане политике по изменению этнического состава, он отметил, что царская Россия в 1813-1828 годах искусственно использовала армян для создания буферного региона между Турцией и Азербайджаном: “Царское правительство составило и распространило фальшивые карты”.

Ученый-исследователь рассказал о топонимах Западного Азербайджана, о том, как армяне фальсифицируют исторические названия: “В течение всего времени армяне официально поменяли 700-800 географических названий, уничтожили тысячи азербайджанских топонимов. Исследования, проводимые в настоящее время в этой области, очень полезны, и государство поддерживает это”.

По его словам, азербайджанцы в свое время подвергались постоянным репрессиям на территории современной Армении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan Xronikası: “İndiki Ermənistanda azərbaycanlılar  daim basqıya məruz qalıb”

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