Хроника Западного Азербайджана: Армянская политика в отношении наследия Иревана

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в презентации доктора философских наук по искусствоведению Эльчина Алибейли в эфир вышла передача под названием "Армяне персианизируют азербайджанское наследие в Иреване".

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в презентации доктора философских наук по искусствоведению Эльчина Алибейли в эфир вышла передача под названием "Армяне персианизируют азербайджанское наследие в Иреване".

Как передает Report, в выпуске говорится о том, что армяне с целью стереть прошлое Иревана представили реальную историю этого города как иранскую и персидскую, тем самым совершили историческое преступление.

Было отмечено, что есть и люди, которые не могут смириться с разрушением армянами образцов культуры. В их число входит, исследователь политики создания идентичности, колониального и постколониального наследия в контексте конфликтов на Южном Кавказе, менеджер проекта Центра анализа трансформации конфликтов Лилит Гижларян. Ее выступления и записи об улице Фирдовси в Иреване, где с древних времен проживали азербайджанцы, важны с точки зрения признания исторической правды.

Отмечается, что Л.Гижларян также разоблачила деяния армянских исследователей, которые скрывали историю Иревана и фальсифицировали ее.