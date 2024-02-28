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Хроника Западного Азербайджана: Армянская политика в отношении наследия Иревана

Хроника Западного Азербайджана: Армянская политика в отношении наследия Иревана В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в презентации доктора философских наук по искусствоведению Эльчина Алибейли в эфир вышла передача под названием "Армяне персианизируют азербайджанское наследие в Иреване".
Внутренняя политика
28 февраля 2024 г. 02:09
Хроника Западного Азербайджана: Армянская политика в отношении наследия Иревана

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в презентации доктора философских наук по искусствоведению Эльчина Алибейли в эфир вышла передача под названием "Армяне персианизируют азербайджанское наследие в Иреване".

Как передает Report, в выпуске говорится о том, что армяне с целью стереть прошлое Иревана представили реальную историю этого города как иранскую и персидскую, тем самым совершили историческое преступление.

Было отмечено, что есть и люди, которые не могут смириться с разрушением армянами образцов культуры. В их число входит, исследователь политики создания идентичности, колониального и постколониального наследия в контексте конфликтов на Южном Кавказе, менеджер проекта Центра анализа трансформации конфликтов Лилит Гижларян. Ее выступления и записи об улице Фирдовси в Иреване, где с древних времен проживали азербайджанцы, важны с точки зрения признания исторической правды.

Отмечается, что Л.Гижларян также разоблачила деяния армянских исследователей, которые скрывали историю Иревана и фальсифицировали ее.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоQərbi Azərbaycan Xronikası: İrəvan xanının evində məskunlaşan ermənidən etiraflar

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