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Хроника Западного Азербайджана: Армяне совершали акты геноцида в отношении азербайджанцев

Хроника Западного Азербайджана: Армяне совершали акты геноцида в отношении азербайджанцев Сегодня в эфире Baku TV вышел очередной выпуск программы "История жизни" в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".
Внутренняя политика
12 апреля 2023 г. 20:57
Хроника Западного Азербайджана: Армяне совершали акты геноцида в отношении азербайджанцев

Сегодня в эфире Baku TV вышел очередной выпуск программы "История жизни" в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

Как сообщает Report, сегодняшняя передача была посвящена истории жизни жительницы Еревана Ирады Ризазаде, депортированной из Западного Азербайджана.

До 1988 года она работала в Азербайджанском сельскохозяйственном техникуме в Ереване и подверглась насильной депортации армянами.

И.Ризазаде рассказала об этническом составе города Ереван, поделилась фактами о приходе армян в Ереван, свидетелями которых была сама, а также воспоминаниями своих родителей, бабушек и дедушек.

По ее словам, армяне совершали акты геноцида в отношении азербайджанцев, разрушали их религиозные памятники: "Такие шовинистические инциденты чаще и ожесточеннее происходили в Ереване".

Она поделилась своими мыслями о городе, в котором проживала, армянском вероломстве.

С выпуском можно ознакомиться на официальной странице Baku TV в YouTube.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan Xronikası: "İrəvanda babamın mülkündə məskunlaşanlar Türkiyədən gələn ermənilər idi" - VİDEO

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