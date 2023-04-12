Хроника Западного Азербайджана: Армяне совершали акты геноцида в отношении азербайджанцев

Сегодня в эфире Baku TV вышел очередной выпуск программы "История жизни" в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

Сегодня в эфире Baku TV вышел очередной выпуск программы "История жизни" в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

Как сообщает Report, сегодняшняя передача была посвящена истории жизни жительницы Еревана Ирады Ризазаде, депортированной из Западного Азербайджана.

До 1988 года она работала в Азербайджанском сельскохозяйственном техникуме в Ереване и подверглась насильной депортации армянами.

И.Ризазаде рассказала об этническом составе города Ереван, поделилась фактами о приходе армян в Ереван, свидетелями которых была сама, а также воспоминаниями своих родителей, бабушек и дедушек.

По ее словам, армяне совершали акты геноцида в отношении азербайджанцев, разрушали их религиозные памятники: "Такие шовинистические инциденты чаще и ожесточеннее происходили в Ереване".

Она поделилась своими мыслями о городе, в котором проживала, армянском вероломстве.

С выпуском можно ознакомиться на официальной странице Baku TV в YouTube.