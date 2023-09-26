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Хроника Западного Азербайджана: Армяне присвоили памятники тюрков-христиан

Хроника Западного Азербайджана: Армяне присвоили памятники тюрков-христиан 25 сентября вышла в эфир очередная передача в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".
Внутренняя политика
26 сентября 2023 г. 02:55
Хроника Западного Азербайджана: Армяне присвоили памятники тюрков-христиан

25 сентября вышла в эфир очередная передача в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

Как передает Report, в этот раз гостем журналиста Руфика Исмайылова стал исследователь Сабутай Гаджиев.

Он рассказал о селе Нариманлы Басаркечарского района Гейчинского махала, где родился и вырос. "Западный Азербайджан является для меня святым местом. Невозможно описать словами красоту природы Гейчи", - отметил С.Гаджиев.

По его словам, на территории Нариманлы находились кладбище и исторический памятник времен Кавказской Албании. "Армяне путем фальсификаций присвоили эти исторические памятники", - добавил исследователь.

Подробнее - в сюжете:

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Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan Xronikası: “Ermənistan xristian türklərin abidələrini mənimsədi”

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