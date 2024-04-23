Хроника Западного Азербайджана: Армяне предъявляли претензии на территории в Средней Азии

На Baku TV вышел в эфир очередной сюжет в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

На Baku TV вышел в эфир очередной сюжет в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

Как передает Report, в этот раз гостем журналиста Руфика Исмайылова стал писатель, исследователь Хагани Исмайыл.

Он рассказал о родном селе Гарагала, расположенном на территории под названием Даг Борчалы в Лорийском махале. По его словам, данное село отличалось очаровательной природой и богатой историей.

Подчеркнув, что его дед, мулла Сулейман, за поддержку турецкой армии подвергся преследованиям, был назван врагом народа, а впоследствии сослан, Х.Исмайыл отметил, что его отец, Неман Исмайылов, также столкнулся с давлением со стороны армянских националистов.

"Существуют исторические документы, свидетельствующие о том, что армяне совершали геноцид против русских, евреев, греков, грузин и немцев. Армяне не просто жили мечтой о "великой Армении от моря до моря", но в то же время предъявляли территориальные претензии жителям Средней Азии", - добавил он.