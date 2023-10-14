Хроника Западного Азербайджана: Армяне подорвали наш дом, мой 4-летний сын погиб у меня на руках

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" на Baku TV в эфир вышел очередной выпуск передачи "История жизни" в презентации журналиста Аскера Ибрагимова.

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" на Baku TV в эфир вышел очередной выпуск передачи "История жизни" в презентации журналиста Аскера Ибрагимова.

Как передает Report, программа посвящена истории жизни уроженки села Ашагы Шорджа Басаркечарского района Гёйчинского махала Минаи Аббасовой.

По ее словам, в их семье было 11 детей. Женщина отметила, что они были вынуждены покинуть родной дом со слезами на глазах в снежный день 1988 года.

"Сначала мы поехали в село Балчылы Гёйгёльского района, а затем в село Гушчу. В середине ноября 1988 года, когда армяне вышли из села Гушчу, сюда в качестве бухгалтера прибыл мой муж. Помню, было около полуночи. Дома находились моя мама, тетя и дочери. Мой супруг и сын спали в другой комнате. А мой четырехлетний ребенок спал на диване рядом со мной. В тот момент я сидела и что-то вязала. Спустя некоторое время я заметила как из окна в дом бросили какой-то предмет. Почуяла неладное и закричала, после чего схватила своего малыша и прижала его к груди. Через мгновение произошел взрыв, и малыша уже больше не было на моих руках. В результате произошедшего, помимо меня, осколочные ранения получили моя мать и дочь. Это сделали ненавистные армяне", - сказала М.Аббасова.