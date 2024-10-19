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Хроника Западного Азербайджана: Армяне на коленях просили у нас фрукты

Хроника Западного Азербайджана: Армяне на коленях просили у нас фрукты Сегодня на телеканале Baku TV в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" вышел очередной выпуск авторской программы журналиста Аскера Ибрагимова "Жизненная история".
Внутренняя политика
19 октября 2024 г. 01:09
Хроника Западного Азербайджана: Армяне на коленях просили у нас фрукты

Сегодня на телеканале Baku TV в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" вышел очередной выпуск авторской программы журналиста Аскера Ибрагимова "Жизненная история".

Как сообщает Report, выпуск под названием "Армяне на коленях просили у нас фрукты" был посвящен жизненной истории жительницы села Алаяз Кешишкяндского района Даралаязского махала Лейлы Джабраиловой.

Она поделилась воспоминаниями о родном селе, где родилась в 1946 году: "Село Алаяз действительно было раем. У каждой семьи был свой земельный участок, сад и двор. Алаяз славился не только фруктовыми садами, но и богатыми родниками, такими как Аг булаг, Хырры булаг. Летом жители выходили на пастбища, такие как Амари юрду и Дямир тепе".

По ее словам, депортированные из родного края азербайджанцы пережили горькую судьбу, став жертвами армянских зверств, политики агрессии и депортации.

"К сожалению, судьба этого прекрасного края трагически изменилась. В ноябре 1988 года в результате армянской агрессии жители Алаяза были вынуждены покинуть свои родные места. Отец и тетя рассказывали о зверствах, совершенных армянами в 1915-1918 годах. Тогда армяне напали на село и убили мирных жителей, мой прадед также погиб от рук армян. Спасшиеся и вернувшиеся позже в село стали свидетелями ужасной картины. В ноябре 1988 года армяне снова начали агрессию против азербайджанцев. Наша семья была вынуждена покинуть родное село и искать убежище в Баку. Но мой муж некоторое время оставался в селе. Армяне поджигали дома, из-за чего азербайджанцы были вынуждены бежать. Среди моих родственников много пострадавших в результате армянской агрессии, их избивали до полусмерти", - рассказала Л.Джабраилова.

Она также отметила, что теперь живет тоской по родному краю и ждет возвращения к земле прадедов.

"Жители Алаяза живут тоской по родному краю. Я родилась там, наши предки покоятся там. Самая заветная мечта - вернуться в родное село. Хочу взять с собой внуков, показать им тот райский уголок, наш двор. Мы верим, что эти мечты сбудутся, мы вернемся и будем жить на своей земле", - заключила Лейла Джабраилова.

В целом, эта жизненная история является отражением трудностей, горькой судьбы беженцев и в то же время желания вернуться на родную землю сотен тысяч азербайджанцев, депортированных из Западного Азербайджана.

Отметим, что цель проекта "Хроника Западного Азербайджана" заключается в сохранении и популяризации исторических названий земель, где издревле проживали азербайджанцы, а также доведении до мировой общественности фактов о депортации азербайджанцев армянами, сведений о топонимах, которые пытаются предать забвению, бесчисленных образцах подземной и наземной материальной культуры Азербайджана, в том числе древние поселения, некрополи, курганы, руины замков, дворцов и укреплений, караван-сараи, мосты, сундуки-гробницы, статуи лошадей и баранов, храмы, мечети и пр. Инициатива также направлена на продвижение исторических фактов, доказывающих, что данная территория исконно была населена огузско-тюркскими племенами.

Проект также направлен на поддержку задач, вытекающих из подготовленной общиной Западного Азербайджана Концепции возвращения. Как отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев "...карта начала ХХ века еще раз свидетельствует о том, что Западный Азербайджан является историческим азербайджанским краем, а названия городов и сел этого региона имеют азербайджанское происхождение. Нам хорошо известно, что азербайджанский народ на протяжении всей истории проживал на территории нынешней Армении. Теперь главная задача состоит в том, чтобы об этом узнало и мировое сообщество".

Программа 18 октября в 19:30 транслировалась в прямом эфире Baku TV и в 21:30 на его YouTube-канале.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan Xronikası: “Ermənilər bizim qapılarda meyvədən ötrü diz çökürdü”

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