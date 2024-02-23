Хроника Западного Азербайджана: Армения готовится к новой войне?

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в презентации доктора философских наук по искусствоведению Эльчина Алибейли был подготовлен сюжет под названием "В Чемберекском, Басаркечарском и Мегринском районах закрываются госучреждения".

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в презентации доктора философских наук по искусствоведению Эльчина Алибейли был подготовлен сюжет под названием "В Чемберекском, Басаркечарском и Мегринском районах закрываются госучреждения".

Как передает Report, решение властей Армении закрыть государственные учреждения на вышеуказанных территориях вызвали бурные дискуссии в армянском обществе.

"По имеющимся данным, паспортно-визовые отделы в Басаркечаре, Чембереке и Мегри будут закрыты, в целом госучреждения и другие службы будут выведены из приграничного с Азербайджаном региона. Проживающие в этом районе армяне утверждают, что власти могут пойти на этот шаг по двум причинам: либо эти территории будут переданы Азербайджану, либо идет подготовка к новой войне. Подчеркивается, что в случае начала новой войны Азербайджан с легкостью сможет взять под контроль эти земли. Среди армян имеются и те, кто думает, что Пашинян посредством войны готовится вернуть эти территории Азербайджану", - отмечается в материале.