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Хроника Западного Азербайджана: Армения готовится к новой войне?

Хроника Западного Азербайджана: Армения готовится к новой войне? В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в презентации доктора философских наук по искусствоведению Эльчина Алибейли был подготовлен сюжет под названием "В Чемберекском, Басаркечарском и Мегринском районах закрываются госучреждения".
Внутренняя политика
23 февраля 2024 г. 02:30
Хроника Западного Азербайджана: Армения готовится к новой войне?

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в презентации доктора философских наук по искусствоведению Эльчина Алибейли был подготовлен сюжет под названием "В Чемберекском, Басаркечарском и Мегринском районах закрываются госучреждения".

Как передает Report, решение властей Армении закрыть государственные учреждения на вышеуказанных территориях вызвали бурные дискуссии в армянском обществе.

"По имеющимся данным, паспортно-визовые отделы в Басаркечаре, Чембереке и Мегри будут закрыты, в целом госучреждения и другие службы будут выведены из приграничного с Азербайджаном региона. Проживающие в этом районе армяне утверждают, что власти могут пойти на этот шаг по двум причинам: либо эти территории будут переданы Азербайджану, либо идет подготовка к новой войне. Подчеркивается, что в случае начала новой войны Азербайджан с легкостью сможет взять под контроль эти земли. Среди армян имеются и те, кто думает, что Пашинян посредством войны готовится вернуть эти территории Азербайджану", - отмечается в материале.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan Xronikası: Çəmbərək, Basarkeçər və Mehri rayonlarında dövlət idarələri bağlanır

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