Хроника Западного Азербайджана: 2 млн азербайджанцев подверглись армянской агрессии в XX веке

В рамках проекта Хроника Западного Азербайджана на Baku TV был подготовлен сюжет.

В рамках проекта Хроника Западного Азербайджана на Baku TV был подготовлен сюжет.

Как сообщает Report, сюжет под названием ”Разница в численности армян и азербайджанцев, проживающих в Армении" посвящен статистике численности и депортации азербайджанцев, когда-то проживавших на территории современной Армении.

В сюжете особо подчеркивается, что территория Западного Азербайджана, по топонимике и религиозно-культурным памятникам, принадлежащая исключительно огузам-тюркам, была передана царской и советской Россией искусственно созданному так называемому армянскому государству.

Было отмечено, что в 1948-1953 годах 150 тысяч азербайджанцев были депортированы с историко-этнических земель. В 1988-1991 годах было насильственно выселено с территории нынешней Армении более 250 тысяч азербайджанцев. В Западном Азербайджане, который сейчас называется Арменией, не осталось ни одного азербайджанца. В целом, в XX веке 2 миллиона азербайджанцев были изгнаны, время от времени подвергаясь армянской агрессии, и покинули родину предков.

Сюжет был показан 17 мая в 19:30 в эфире Baku TV и 16 мая в 21:00 на канале YouTube.