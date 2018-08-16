Хошбахт Юсифзаде награжден юбилейной медалью "100-летие азербайджанской полиции"

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Согласно приказу министра внутренних дел генерал-полковника Рамиля Усубова, первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, действительный член Национальной академии наук Азербайджана Хошбахт Юсифзаде награжден юбилейной медалью Азербайджанской Республики "100-летие азербайджанской полиции (1918-2018)".

Как сообщает Report, награда была вручена видному азербайджанскому ученому-нефтянику в министерстве внутренних дел.

Министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов поздравил академика Хошбахта Юсифзаде по случаю награждения юбилейной медалью, пожелал ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых достижений в производственной деятельности и в области науки.

Министр отметил, что славный жизненный путь Х.Юсифзаде и великие заслуги в развитии нефтегазовой промышленности нашей республики являются примером для сотрудников органов внутренних дел страны.

Академик Х.Юсифзаде выразил признательность за награду и пожелал азербайджанской полиции успехов в деле защиты общественного порядка и благополучия в республике.