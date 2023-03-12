Хонгбо: Гейдар Алиев внес важный вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Китаем

Улучшения уровня жизни населения является одним из важнейших результатов деятельности общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Улучшения уровня жизни населения является одним из важнейших результатов деятельности общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом на мероприятии, посвященной 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева сказал специальный представитель Китая по вопросам Европы Ву Хонгбо.

Говоря о множествах достижениях многолетней работы Гейдара Алиева, он отметил: "Гейдар Алиев провел важную работу, результатом которой стало подписание "Контракта века".

По словам Хонгбо, Гейдар Алиев внес важный вклад в развитие двусторонних отношений с Китаем, в частности в торгово-экономическом сотрудничестве и установлении дружественных отношений между странами.