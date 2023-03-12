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Хонгбо: Гейдар Алиев внес важный вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Китаем

Хонгбо: Гейдар Алиев внес важный вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Китаем Улучшения уровня жизни населения является одним из важнейших результатов деятельности общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
12 марта 2023 г. 11:00
Хонгбо: Гейдар Алиев внес важный вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Китаем

Улучшения уровня жизни населения является одним из важнейших результатов деятельности общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом на мероприятии, посвященной 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева сказал специальный представитель Китая по вопросам Европы Ву Хонгбо.

Говоря о множествах достижениях многолетней работы Гейдара Алиева, он отметил: "Гейдар Алиев провел важную работу, результатом которой стало подписание "Контракта века".

По словам Хонгбо, Гейдар Алиев внес важный вклад в развитие двусторонних отношений с Китаем, в частности в торгово-экономическом сотрудничестве и установлении дружественных отношений между странами.

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Версия на азербайджанском языке Vu Honqbo: "Azərbaycanla Çin arasında çox yaxın münasibətlər var"

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