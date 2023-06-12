Хикмет Гаджиев встретился с победителями второго конкурса ”Восхождение"

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел встречу с победителями второго конкурса “Восхождение”.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел встречу с победителями второго конкурса “Восхождение”.

Об этом Report сообщили в пресс-службе рабочей группы конкурса.

Во встрече также приняли участие заведующая отделом гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религиозных вопросов Администрации президента, председатель оргкомитета конкурса “Восхождение” Фарах Алиева, заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев.

Хикмет Гаджиев поздравил победителей второго конкурса ”Восхождение" с достижениями на конкурсе и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности. Хикмет Гаджиев рассказал о важности активного участия институтов гражданского общества в изучении различных вопросов и разработке предложений, ответил на вопросы победителей. Кроме того, был проведен обмен мнениями о важной роли коммуникации в управлении.

Фархад Гаджиев поблагодарил Хикмета Гаджиева за участие, отметив, что в будущем такие встречи будут организовываться регулярно.