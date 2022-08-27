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Хикмет Гаджиев: В Забухе и Сусе будут проведены оценочные миссии

Хикмет Гаджиев: В Забухе и Сусе будут проведены оценочные миссии "В лачынских селах Забух и Сус после осуществления мер безопасности и работ по разминированию будут проведены соответствующие миссии по установлению фактов и документированию". Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом журналистам с
Внутренняя политика
27 августа 2022 г. 16:12
Хикмет Гаджиев: В Забухе и Сусе будут проведены оценочные миссии

"В лачынских селах Забух и Сус после осуществления мер безопасности и работ по разминированию будут проведены соответствующие миссии по установлению фактов и документированию".

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом журналистам сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, после проведения необходимой правовой экспертизы и оценивания будут рассмотрены дальнейшие шаги.

Гаджиев добавил, что в период оккупации Армения проводила широкомасштабную политику незаконного заселения в Забухе и Сусе.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Assessment missions to be carried out in Zabukh, Sus
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Zabux və Susa faktaraşdırıcı missiyalar həyata keçiriləcək"

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