Хикмет Гаджиев: В Забухе и Сусе будут проведены оценочные миссии

"В лачынских селах Забух и Сус после осуществления мер безопасности и работ по разминированию будут проведены соответствующие миссии по установлению фактов и документированию".
Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом журналистам сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
По его словам, после проведения необходимой правовой экспертизы и оценивания будут рассмотрены дальнейшие шаги.
Гаджиев добавил, что в период оккупации Армения проводила широкомасштабную политику незаконного заселения в Забухе и Сусе.