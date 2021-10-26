Хикмет Гаджиев: C уничтожением армянского фашизма в регионе установился новый режим безопасности

"Приоритетный вопрос для каждого государства – надежное обеспечение национальной безопасности. В осуществлении деятельности в данной сфере велико значение Концепции национальной безопасности, подготовленной под руководством главы государства Ильхама Алиев

"Приоритетный вопрос для каждого государства – надежное обеспечение национальной безопасности. В осуществлении деятельности в данной сфере велико значение Концепции национальной безопасности, подготовленной под руководством главы государства Ильхама Алиева".

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сказал во время выступления на открытии курса на тему "Национальная безопасность".

Завотделом отметил, что на протяжении 30 лет захватническая политика Армении была основной угрозой безопасности Азербайджана. По его словам, в результате победы в Отечественной войне Азербайджанской армии под решительным командованием Верховного главнокомандующего и уничтожения армянского фашизма в регионе сформировался новый режим безопасности.