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Хикмет Гаджиев: в результате политики президента Ильхама Алиева свободный Лачын вступает в новый этап развития

Хикмет Гаджиев: в результате политики президента Ильхама Алиева свободный Лачын вступает в новый этап развития В результате политики президента Азербайджана Ильхама Алиева свободный Лачын вступает в новый этап возрождения и развития.
Внутренняя политика
9 июня 2023 г. 21:46
Хикмет Гаджиев: в результате политики президента Ильхама Алиева свободный Лачын вступает в новый этап развития
Хикмет Гаджиев

В результате политики президента Азербайджана Ильхама Алиева свободный Лачын вступает в новый этап возрождения и развития.

Как передает Report, об этом написал в Twitter помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

"В результате политики президента Ильхама Алиева свободный Лачын вступает в новый этап возрождения и развития после 30 лет вандализма в условиях оккупации Армении. В Лачыне применяются все новые элементы современной концепции градостроительства и развития", - подчеркнул Х.Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Prezident İlham Əliyevin siyasəti nəticəsində azad Laçın yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur”

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