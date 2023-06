Хикмет Гаджиев: в результате политики президента Ильхама Алиева свободный Лачын вступает в новый этап развития

В результате политики президента Азербайджана Ильхама Алиева свободный Лачын вступает в новый этап возрождения и развития.

Как передает Report , об этом написал в Twitter помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

"В результате политики президента Ильхама Алиева свободный Лачын вступает в новый этап возрождения и развития после 30 лет вандализма в условиях оккупации Армении. В Лачыне применяются все новые элементы современной концепции градостроительства и развития", - подчеркнул Х.Гаджиев.