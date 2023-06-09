Хикмет Гаджиев: в результате политики президента Ильхама Алиева свободный Лачын вступает в новый этап развития
Хикмет Гаджиев: в результате политики президента Ильхама Алиева свободный Лачын вступает в новый этап развитияВ результате политики президента Азербайджана Ильхама Алиева свободный Лачын вступает в новый этап возрождения и развития.
В результате политики президента Азербайджана Ильхама Алиева свободный Лачын вступает в новый этап возрождения и развития.
Как передает Report, об этом написал в Twitter помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.
"В результате политики президента Ильхама Алиева свободный Лачын вступает в новый этап возрождения и развития после 30 лет вандализма в условиях оккупации Армении. В Лачыне применяются все новые элементы современной концепции градостроительства и развития", - подчеркнул Х.Гаджиев.
As a result of President Ilham Aliyev's policy, free Lachin is entering a new stage of renaissance and development after the 30-year long vandalism under the occupation of Armenia. All new elements of contemporary urban planning and development concepts are applied in #Lachin. pic.twitter.com/fMjWbfXHli