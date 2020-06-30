Завотделом АП: Есть необходимость в общественном осуждении

"Работа, проводимая государством, поддерживается большинством граждан. Естественно, есть и исключения".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, каждый инфицированный коронавирусом должен избегать контакта с близкими:

"Граждане также должны оказывать поддержку для предотвращения неверия. Также есть необходимость в общественном осуждении".