Наверх

Завотделом АП: Есть необходимость в общественном осуждении

Хикмет Гаджиев: Существует необходимость в общественном осуждении

"Работа, проводимая государством, поддерживается большинством граждан. Естественно, есть и исключения".

 Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, каждый инфицированный коронавирусом должен избегать контакта с близкими:

"Граждане также должны оказывать поддержку для предотвращения неверия. Также есть необходимость в общественном осуждении".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!