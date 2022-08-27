Хикмет Гаджиев: США и Франция не были заинтересованы в мирном урегулировании карабахской проблемы

"США и Франция не были заинтересованы в мирном урегулировании карабахской проблемы".
Как сообщает Report из города Шуша, об этом заявил помощник президента Хикмет Гаджиев, выступая на конференции, посвященной восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана, разминированию, использованию потенциала урбанизации в постконфликтный период и возможностям международного сотрудничества.
По его словам, послы США и Франции демонстративно, несмотря на неоднократные приглашения, отказываются посетить Шушу.
"Это надо расценивать как непризнание ими территориальной целостности Азербайджана", - отметил он.