Хикмет Гаджиев: США и Франция не были заинтересованы в мирном урегулировании карабахской проблемы

"США и Франция не были заинтересованы в мирном урегулировании карабахской проблемы".

"США и Франция не были заинтересованы в мирном урегулировании карабахской проблемы".

Как сообщает Report из города Шуша, об этом заявил помощник президента Хикмет Гаджиев, выступая на конференции, посвященной восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана, разминированию, использованию потенциала урбанизации в постконфликтный период и возможностям международного сотрудничества.

По его словам, послы США и Франции демонстративно, несмотря на неоднократные приглашения, отказываются посетить Шушу.

"Это надо расценивать как непризнание ими территориальной целостности Азербайджана", - отметил он.