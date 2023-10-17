Хикмет Гаджиев: Руины старого Физули - трагическое напоминание о оккупации

”Руины старого Физули - трагическое напоминание о оккупации".

”Руины старого Физули - трагическое напоминание о оккупации".

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев написал в своей публикации в социальной сети ”х“, посвященной "Дню города Физули".

Он напомнил, что 17 октября 2020 года Физули был освобожден от 30-летней военной оккупации Армении.

"Бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в недавно построенные квартиры, а дети ходят в школы. Юные жители города Физули отмечают "День города Физули" - освобождение Физули от оккупации Армении 17 октября 2020 года красивой концертной программой. Мы рады присоединиться к ним вместе с членами дипломатических представительств”, - сказал он.