О нас

Хикмет Гаджиев: Руины старого Физули - трагическое напоминание о оккупации

Хикмет Гаджиев: Руины старого Физули - трагическое напоминание о оккупации ”Руины старого Физули - трагическое напоминание о оккупации".
Внутренняя политика
17 октября 2023 г. 20:49
Хикмет Гаджиев: Руины старого Физули - трагическое напоминание о оккупации

”Руины старого Физули - трагическое напоминание о оккупации".

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев написал в своей публикации в социальной сети ”х“, посвященной "Дню города Физули".

Он напомнил, что 17 октября 2020 года Физули был освобожден от 30-летней военной оккупации Армении.

"Бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в недавно построенные квартиры, а дети ходят в школы. Юные жители города Физули отмечают "День города Физули" - освобождение Физули от оккупации Армении 17 октября 2020 года красивой концертной программой. Мы рады присоединиться к ним вместе с членами дипломатических представительств”, - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: ‘Barbaric ruins and desolation of old Fuzuli is a tragic reminder of occupation’
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Köhnə Füzulinin xarabalıqları işğalın faciəvi xatırlatmasıdır”

Самое читаемое

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
11 октября 2023 г. 09:15
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
13 октября 2023 г. 18:10
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
14 октября 2023 г. 04:48
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
15 октября 2023 г. 16:51
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
16 октября 2023 г. 08:50
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища Парламент Микки Мауса
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища "Парламент Микки Мауса"
17 октября 2023 г. 10:46
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
17 октября 2023 г. 14:02
Аграрный сектор Азербайджана вырос на 3%
Аграрный сектор Азербайджана вырос на 3%
11 октября 2023 г. 17:41
Азербайджанские шахматисты примут участие в первенстве мира в Египте
Азербайджанские шахматисты примут участие в первенстве мира в Египте
12 октября 2023 г. 13:50
В Армении растет число случаев заболевания COVID-19, выявлен новый штамм
В Армении растет число случаев заболевания COVID-19, выявлен новый штамм
13 октября 2023 г. 09:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi