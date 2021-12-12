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Хикмет Гаджиев: Развитие азербайджанской государственности связано с именем великого лидера

Хикмет Гаджиев: Развитие азербайджанской государственности связано с именем великого лидера "Мы с большим уважением чтим память общенационального лидера Гейдара Алиева. Общенациональный лидер Гейдар Алиев имеет исключительные заслуги в истории азербайджанского народа и государственности. Развитие азербайджанской государственности, укрепление наш
Внутренняя политика
12 декабря 2021 г. 14:57
Хикмет Гаджиев: Развитие азербайджанской государственности связано с именем великого лидера

"Мы с большим уважением чтим память общенационального лидера Гейдара Алиева. Общенациональный лидер Гейдар Алиев имеет исключительные заслуги в истории азербайджанского народа и государственности. Развитие азербайджанской государственности, укрепление нашего государства напрямую связано с именем великого лидера".

Как передает турецкое бюро Report, об этом в заявлении журналистам сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на мероприятии по случаю 18-й годовщины со дня смерти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Стамбуле.

Х.Гаджиев сказал, что сегодня азербайджанское государство всесторонне развивается на основе наследия великого лидера, является достойным членом международного сообщества, и все видят, как растет престиж нашей страны в мире.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Ulu Öndərin qoyduğu irs əsasında Azərbaycan dövləti hərtərəfli inkişaf edir"

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