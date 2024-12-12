Хикмет Гаджиев: Процесс разминирования требует значительных финансовых затрат

Процесс разминирования освобожденных территорий требует значительных финансовых затрат.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на Аллее почетного захоронения.
Гаджиев также подчеркнул, что жертвами мин в основном становятся мирные граждане.
"Минная угроза также затрудняет процесс возвращения мирного населения на освобожденные территории. Следует учесть, что точность карт минных полей, предоставленных Арменией, крайне невысока", - сказал он.