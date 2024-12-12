Хикмет Гаджиев: Процесс разминирования требует значительных финансовых затрат

Процесс разминирования освобожденных территорий требует значительных финансовых затрат.

Процесс разминирования освобожденных территорий требует значительных финансовых затрат.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на Аллее почетного захоронения.

Гаджиев также подчеркнул, что жертвами мин в основном становятся мирные граждане.

"Минная угроза также затрудняет процесс возвращения мирного населения на освобожденные территории. Следует учесть, что точность карт минных полей, предоставленных Арменией, крайне невысока", - сказал он.