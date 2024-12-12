О нас

Хикмет Гаджиев: Процесс разминирования требует значительных финансовых затрат

Хикмет Гаджиев: Процесс разминирования требует значительных финансовых затрат Процесс разминирования освобожденных территорий требует значительных финансовых затрат.
Внутренняя политика
12 декабря 2024 г. 10:55
Хикмет Гаджиев: Процесс разминирования требует значительных финансовых затрат

Процесс разминирования освобожденных территорий требует значительных финансовых затрат.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на Аллее почетного захоронения.

Гаджиев также подчеркнул, что жертвами мин в основном становятся мирные граждане.

"Минная угроза также затрудняет процесс возвращения мирного населения на освобожденные территории. Следует учесть, что точность карт минных полей, предоставленных Арменией, крайне невысока", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Landmine maps provided by Armenia lack precision
Версия на азербайджанском языке PA rəsmisi: Ermənistanın təqdim etdiyi mina xəritəsinin dəqiqliyi çox deyil

Самое важное

Германский историк: С 1918 года с территории Армении были изгнаны до 1,5 млн азербайджанцев
Германский историк: С 1918 года с территории Армении были изгнаны до 1,5 млн азербайджанцев
5 декабря 2024 г. 12:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi