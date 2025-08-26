О нас

Внутренняя политика
26 августа 2025 г. 11:48
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву.

Как сообщает Report, cоответствующей публикацией он поделился на своей странице в соцсети X:

"От всей души поздравляем первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан ханум Алиеву с днем рождения, желаем ей долгих лет жизни, крепкого здоровья и новых успехов в неустанной деятельности во имя процветания нашей страны", - написал Гаджиев.

Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanı təbrik edib

