Хикмет Гаджиев поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Хикмет Гаджиев поздравил первого вице-президента Мехрибан АлиевуПомощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву.
Как сообщает Report, cоответствующей публикацией он поделился на своей странице в соцсети X:
"От всей души поздравляем первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан ханум Алиеву с днем рождения, желаем ей долгих лет жизни, крепкого здоровья и новых успехов в неустанной деятельности во имя процветания нашей страны", - написал Гаджиев.
Azərbaycan Respublikasının Birinci Vitse-Prezidenti Mehriban xanım Əliyevanı doğum günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, ona uzun ömür, cansağlığı və ölkəmizin çiçəklənməsi naminə yorulmaz fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar arzu edirik. pic.twitter.com/vwLXNc4W6H