Хикмет Гаджиев поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву.

Как сообщает Report, cоответствующей публикацией он поделился на своей странице в соцсети X:

"От всей души поздравляем первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан ханум Алиеву с днем рождения, желаем ей долгих лет жизни, крепкого здоровья и новых успехов в неустанной деятельности во имя процветания нашей страны", - написал Гаджиев.